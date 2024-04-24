В России отменили шествие «Бессмертного полка» на 9 Мая

Шествие «Бессмертный полк» в очном формате было решено отменить из-за соображений безопасности. Об этом сообщила сопредседатель центрального штаба Общероссийского общественного движения «Бессмертный полк России» и депутат Госдумы Елена Цунаева.

Администрация Всеволожского района рассматривает варианты заочных форматов проведения шествия.

– В сложившейся ситуации это абсолютно верное решение. Безопасность граждан превыше всего. У нас еще будет возможность пройти с портретами наших героев в руках. Ну а пока мы придумаем другие форматы проведения, – прокомментировал ситуацию глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев.

В качестве примера глава района привел практику 2020-го, когда была организована всероссийская акция «Балконный полк». Тогда из-за коронавирусных ограничений были отменены массовые мероприятия, поэтому в назначенное время люди вышли на свои балконы с портретами своих героических предков.