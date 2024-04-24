Во Всеволожском районе вручили паспорта РФ троим иностранцам – участникам СВО

Во Всеволожском районном Управлении МВД участникам СВО 22 апреля вручили российские паспорта. Трое добровольцев из Казахстана, Кыргызстана и Мексики, вставших на защиту нашей страны, в торжественной обстановке принесли присягу и с этого дня являются полноценными гражданами Российской Федерации.

Отметим, что согласно указу президента № 10 от 4 января 2024 года иностранные граждане, заключившие контракт с Вооружёнными Силами РФ, могут быть приняты в гражданство в упрощенном порядке. Такая же возможность предоставлена и членам их семей.

– Для вас это знаменательный день, начало нового жизненного пути. Теперь вы все – россияне. Я желаю вам быть достойными гражданами, соблюдать законы государства, достойно преодолевать все трудности. Надеюсь, что вы с честью будете защищать нашу общую Родину. Желаю вам вернуться живыми и здоровыми к своим семьям. Надеюсь, что вы никогда не пожалеете о том, что стали гражданами России. Всех вам благ и мирного неба над головой!», – подчеркнул торжественность момента начальник Управления, полковник полиции Анатолий Иоган, вручив каждому текст Конституции.

Прозвучал Гимн Российской Федерации, и каждый из новых граждан России торжественно зачитал текст Присяги Государству Российскому, скрепив её личной подписью.

– Я родился в городе Рудный Республики Казахстан. Два года назад я приехал в Россию и в 2022 году заключил первый контракт с частной военной компанией «Вагнер». Воевал под Артёмовском. Указом Президента РФ В.В. Путина награждён медалью «За отвагу». Мой дед бил фашистов в Великой Отечественной войне, был разведчиком, дошёл до Берлина, и теперь я продолжаю его дело. Теперь я заключил новый контракт и буду защищать Отечество, – так объяснил своё желание вступить в гражданство РФ один из воинов.

В мероприятии приняли участие начальник отдела по вопросам миграции, подполковник полиции Анастасия Медзатая и старший инспектор отдела по вопросам миграции майор полиции Людмила Кривенкова.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Антона ЛЯПИНА