Во Всеволожске пройдет открытая встреча с ветеранами СВО

26 апреля во Всеволожске состоится открытая встреча для ветеранов СВО и членов семей бойцов. Участники смогут задать вопросы представителям военной прокуратуры и прокуратуры Ленобласти, военкому, представителям социальной защиты, а также руководству филиала фонда «Защитники Отечества».

Встреча пройдет 26 апреля в 14.30 во Всеволожске по адресу: ул. Шишканя, д. 4 (здание Мультицентра социальной и трудовой интеграции).

Сотрудники фонда «Защитники Отечества» оказывают содействие в получении всех полагающихся мер поддержки – от социальных выплат и лекарственного обеспечения до включения в программы реабилитации и профессиональной переподготовки. По результатам встречи специалисты зарегистрируют все обращения участников и организуют сопровождение каждому из обратившихся.