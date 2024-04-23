Ученикам Всеволожской школы-интерната рассказали о донорстве

Во Всеволожской школе-интернате прошла акция, посвященная Дню донора. Участники могли проверить свои знания, узнать новую информацию и обсудить эту важную тему.

Организатором значимого мероприятия выступило Всеволожское отделение ЛОРО «Российский Красный Крест».

– В рамках акции «Добро по-ленинградски» была проведена увлекательная презентация, – рассказывает руководитель местного отделения Елена Щербакова. – Быть донором – благородно. А, как известно, всему хорошему нужно обучать с малых лет. Большинство людей знают о донорстве очень мало и потому доверяют самым необоснованным мифам.

Детям рассказали о том, что миллионы людей обязаны своей жизнью тем, кого они никогда не видели – донорам, которые добровольно сдают кровь, не получая за это какого-либо существенного материального вознаграждения. Ребята с интересом обсуждали полученную информацию, задавали много вопросов и долго не хотели расходиться.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Всеволожского отделения ЛОРО «Российский Красный Крест»