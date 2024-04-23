Ленобласть выделит около миллиарда на программу субсидирования агротехники

Всеволожские фермеры активно пользуются региональными мерами поддержки, в частности, программой субсидирования агротехники. В прошлом году в Ленинградской области на покупку сельхозоборудования местным предприятиям в рамках программы технической и технологической поддержки АПК было компенсировано 916,2 млрд. рублей. В 2024-м эту сумму планируют увеличить до одного миллиарда.

– Сейчас парк сельхозтехники региона – один из самых молодых в России, – сообщили в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области. – Каждая седьмая машина на полях – новая. В прошлом году возможностью компенсации расходов в рамках программы технической модернизации воспользовались 138 предприятий, включая 50 фермерских хозяйств. Всего местные производители приобрели 842 единицы техники, что на 43% больше по сравнению с предыдущим годом. Сельскохозяйственные предприятия «приросли» новыми тракторами, зерноуборочными и кормоуборочными комбайнами, машинами для производства картофеля и овощей, дизельными и бензиновыми генераторами для резервного питания и другой необходимой спецтехникой.

В областном правительстве напоминают, что с момента реализации программы прошло одиннадцать лет. За эти годы было приобретено 6 396 единиц техники стоимостью 19 млрд. 386 млн. рублей, сумма субсидий составила 4 млрд. 999 млн. рублей.

В комитете АПК уточнили, что на соискание субсидий могут подать все сельхозпроизводители региона. Механизм выдачи средств следующий – сначала предприятие закупает оборудование за свой счет, а потом обращается за компенсацией.

Как рассказывают производители, данная мера поддержки одна из самых востребованных. Она позволяет предприятиям сократить ручной труд и повысить эффективность работы. Новая техника помогает выполнять доктрину продовольственной безопасности, особенно в зоне рискованного земледелия. Кроме того, модернизация решает вопрос нехватки рабочей силы. Была такая поговорка: «Два солдата из стройбата заменяют экскаватор». То же самое с кадрами. Вместо того чтобы покупать дорогостоящую технику, работодатель обычно нанимает 5 – 10 приезжих. Теперь благодаря современному оборудованию местные предприятия решают этот вопрос.

Главный инженер ЗАО «Племенной завод «Приневское» Виктор Иванов отметил, что областная программа не только позволяет обновить старый парк, срок службы которого давно вышел, но и помогает оптимизировать расходы и высвободить дополнительные оборотные средства.

– За последние годы субсидирование затрат стало мощной поддержкой для агропрома, – отмечает Виктор Александрович. – К примеру, нашему предприятию в прошлом году возместили часть затрат на покупку тракторов и сеялок. Модернизация позволяет эффективнее работать, получать высокий урожай и увеличивает производительность труда. В наших планах приобрести современные комбайны российского производства. Надеемся, что областное правительство компенсирует наши расходы.

Заместитель генерального директора по техническим вопросам ООО «СПК» «Пригородный» Иван Шевчук уверен, что насытить родной край овощной продукцией – одна из стратегических целей местных производителей.

– Справляться с этой задачей нам позволяет господдержка, – сказал Иван Викторович. – В прошлом году предприятию компенсировали расходы на картофелеуборочный комбайн. Раньше как было? Картофель с полей убирали три комбайна, а теперь – один. А ещё благодаря этой новой машине появилась возможность убирать свеклу и морковь. Вот такая оптимизация. Помимо этого, в рамках программы субсидирования нами была приобретена линия по фасовке и сортировке овощей. Это позволило отказаться от ручного труда и вдвое повысить производительность.

Как отмечает Иван Шевчук, в планах предприятия – обновление животноводческого комплекса, а значит, «Пригородный» в очередной раз обратится за субсидией в областное правительство.

Предприятия, у которых нет возможности приобрести технику за свой счёт, берут её в лизинг. Это как ипотека, только не жилья, а сельскохозяйственного оборудования. За первый квартал этого года сельхозпроизводители взяли у «Росагролизинга» 4,2 тыс. единиц техники. Прирост превзошёл даже отличный прошлогодний результат и составил 44,3%. В целом по итогам 2023 года компания увеличила поставки в денежном выражении на 23 млрд рублей, что составило 94,5 млрд рублей.

В десятке лидеров, воспользовавшихся услугами «Росагролизинга», оказались Санкт-Петербург и Ленинградская область. За прошлый год аграрии этих двух регионов взяли в лизинг 574 единицы техники на сумму в 3,3 млрд. рублей.

– Это свидетельствует о том, что АПК развивается, – комментирует глава Ассоциации крестьянско-фермерских хозяйств и кооперативов Санкт-Петербурга и Ленобласти Михаил Шконда. – Хорошо, когда у предприятий отрасли есть средства на обновление, им нужны деньги на развитие бизнеса, и они их находят. На самом деле лизинг лучше, чем кредит. При хорошем раскладе занять удастся даже чуть ниже ключевой ставки. Думаю, что лизинг – это хороший инструмент, которым можно воспользоваться и модернизировать парк сельхозтехники. Нужно отметить, что, приобретая таким образом машины, крупные компании получают возможность компенсировать НДС.

При этом надо отметить, что петербургские фермеры обращаются за лизингом гораздо чаще, чем их коллеги из Ленинградской области. В нынешнем году 47-й регион получил от «Росагролизинга» 24 единицы техники, тогда как Санкт-Петербург – 308. Большую долю поставок составляет автотехника: шторные полуприцепы и тягачи.

Ирэн ОВСЕПЯН