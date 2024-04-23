Ленобласть вошла в число финалистов премии Минстроя

Минстрой России назвал финалистов II Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город». В номинации «Муниципальное управление» Ленобласть стала лучшей.

Сейчас в рамках национальной премии продолжается голосование в номинации «Человек года», в котором принимают участие все главы регионов. Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко победил в первом туре и прошел в финал. Проголосовать за главу нашего региона можно по ссылке до 20 часов 25 апреля.