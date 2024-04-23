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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В Ленобласти 25 апреля откроется навигация для маломерных судов

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Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому навигация для маломерных судов на водоемах Ленобласти откроется 25 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, решение принято в связи с полным очищением водных объектов ото льда и благоприятным прогнозом гидрометеорологической обстановки на территории региона.

В администрации муниципальных районов переданы рекомендации по проведению мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования, находящихся в границах МО. Владельцам судов рекомендуют соблюдать правила эксплуатации, а также ознакомить пассажиров с правилами безопасности. В экстренной ситуации звоните по телефону 112.

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