В Ленобласти 25 апреля откроется навигация для маломерных судов

Глава 47-го региона Александр Дрозденко подписал распоряжение, согласно которому навигация для маломерных судов на водоемах Ленобласти откроется 25 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, решение принято в связи с полным очищением водных объектов ото льда и благоприятным прогнозом гидрометеорологической обстановки на территории региона.

В администрации муниципальных районов переданы рекомендации по проведению мероприятий, направленных на безопасную эксплуатацию маломерных судов на водоемах общего пользования, находящихся в границах МО. Владельцам судов рекомендуют соблюдать правила эксплуатации, а также ознакомить пассажиров с правилами безопасности. В экстренной ситуации звоните по телефону 112.