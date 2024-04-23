Всеволожский плейстик показали на выставке «Россия» в Москве

20 апреля на ВДНХ в Москве прошло показательное выступление любителей плейстика из Всеволожского района. Команда из Всеволожска, Сертолово и Бугров приехала по приглашению Министерства труда и социальной защиты РФ для участия в «Московской весенней плейстикиаде-24», прошедшей в рамках Международной выставки-форума «Россия».

Руководитель проекта Сергей Хорошков и группа любителей плейстика уже неоднократно демонстрировали своё мастерство за пределами Ленинградской области. Очередная поездка, но уже в столицу, стала возможной благодаря гранту администрации Всеволожского района.

После увлекательных экскурсий по мемориальным местам на основных площадках в павильонах: «C» – «Семья. Работа. Долголетие» и «№ 55» – «Дом молодёжи» автор метода «Плейстик», лидер социальной программы «Пластика здоровья» и активный пропагандист активного образа жизни Анатолий Лаптев вместе с коллегами поздравили трёх участников команды, у которых именно в дни проведения мероприятия случились дни рождения.

Ну и, конечно же, не обошлось и без поздравлений с 15-летием плейстика в нашей стране.

Мероприятие посетили как опытные инструкторы, так и те, кто ещё только делает первые шаги на этом поприще.

Мастер-классы привлекли сотни гостей ВДНХ, которые с удовольствием наблюдали за групповыми показательными выступлениями, которым, как оказалось, – «все возрасты покорны»: самому старшему участнику исполнился 81 год, а самому младшему – 50 лет.

Две общие художественно-гимнастические композиции, являющиеся визитными карточками плейстика, были исполнены на площадках ВДНХ: «Семья. Работа. Долголетие», «Дом молодёжи», «Строим будущее/Россия в движении», «Центр «Космонавтика и авиация», а также возле павильонов «Азербайджан», «Казахстан», «Беларусь».

Всё это действо происходило перед такими красивыми архитектурными объектами, как «Главная сцена» и «Центральный фонтан».

Наши «участницы» подготовили композиции с лозатками и с мирными чаками, а также показали своё мастерство в общих танцах.

В организации поездки нашей команды в Москву оказали помощь коммерческие структуры района, взяв на себя организационное и техническое обеспечение. Хочется также отметить детский развивающий центр «Домик матушки гусыни» и ООО «ВесТест».

Владимир ШЕМШУЧЕНКО