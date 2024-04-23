Во Всеволожске прошла первая за весенний призыв отправка новобранцев

22 апреля во Всеволожском районе состоялась первая в весенний призыв отправка 17 новобранцев на срочную военную службу.

С напутственным словом к призывникам обратился священник Свято-Троицкого храма г. Всеволожска иерей Илья, который рассказал о многовековых традициях русской, советской, а теперь уже и российской армии и пожелал им укрепить в армии свои духовные и физические силы. Новобранцы под одобрительные напутствия провожавших отправились на автобусе на сборный пункт Ленинградской области.

Всего в Ленинградской области весной наберут 1500 призывников, больше половины из них отправятся в учебные части и получат военные профессии.

Весенний призыв продлится с 1 апреля по 15 июля.

Соб. инф.

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО