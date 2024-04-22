Танцоры студии «ТОДЕС Всеволожск» взяли первое место фестиваля в Казани

С 19 по 21 апреля в городе Казани прошёл фестиваль школ-студий ТОДЕС. На конкурс съехалось огромное количество участников со многих регионов страны. Среди конкурсантов были и ребята из нашего города.

Студия «ТОДЕС Всеволожск», группы В2 и В10. Ребята представили на суд жюри, председателем которого была Алла Владимировна Духова, по два номера от команды: Баттл и номер на Гала-концерт.

Итоги TODES FEST KAZAN 2024

Группа В2-юниоры, 1-я лига

Баттл – 1 место;

Гала-концерт – 2 место.

Группа В10-взрослые, 1-я лига:

Баттл – 1 место

Гала-концерт – 2 место.

Поздравляем ребят с очередной победой. Желаем всегда следовать за своей мечтой и никогда не сворачивать с выбранного пути! Вы замечательные!

Хотим выразить огромную благодарность директору студии Лебедеву Тимуру, педагогу Шклярик Анне, администраторам: Куприяновой Елизавете и Мельниковой Наталье. Спасибо за ваш ежедневный труд.

Ваши самые преданные фанаты, родители