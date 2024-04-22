Сертоловчане собрались в Лосево на семейном турслёте

Очередной ежегодный семейный турслет, традиционно организованный Сертоловским культурно-спортивным центром «Спектр», состоялся 13–14 апреля на турбазе «Юность» в посёлке Лосево Приозёрского района. Это место примечательно тем, что здесь находятся знаменитые и популярные у туристов из всех регионов России Лосевские пороги, что на реке Вуокса.

В этот раз от в турслёте участвовали четыре команды, члены популярного сертоловского семейного клуба «Счастливы вместе!» – «Лунные кошечки», «Огненные хлОпушки», «Звёзды» и «Позитив».

Семьи сертоловчан Новожиловых, Бахтигараевых, Шеловановых и Филипповых в полном составе, от мала до велика, не просто замечательно провели время и отдохнули на природе, но и под руковоством главного судьи соревнований, директора КСЦ «Спектр», депутата сертоловского городского совета Павла Полякова успешно преодолели конкурсные этапы многочисленных весёлых и познавательных состязаний. А помогли им в этом опытные инструкторы из туристского клуба «Робинзоны».

Конкурсных заданий для семейных команд в этом году было очень много. Взрослые и дети весело, но осторожно, пилили бревно, состязались в мастерстве разведения костров, спортивном ориентировании, приготовлении салатов, соревновались в дартсе и конкурсе «Угадай мелодию», рисовали плакаты на заданную тему и показывали творческие номера.

Мероприятие, как всегда, прошло интересно, познавательно, увлекательно и доставило его участникам массу положительных эмоций и впечатлений.

По итогам туристического слёта все его участники получили грамоты и памятные подарки.

Ян КАТИН

Фото сайта клуба «Счастливы вместе»