Ответы губернатора Ленобласти на вопросы, поступившие во время прямой линии

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко от жителей Ленинградской области в ходе прямой телефонной линии 19 февраля 2024 года.

Школьники из Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области ездят в школу на автобусе № 477 за полную стоимость, так как льготные проездные билеты Ленинградской области на данном маршруте не действуют. Просим решить вопрос с льготным проездом школьников.

Отвечает комитет Ленинградской области по транспорту.

Автобусный маршрут № 477 является маршрутом регулярных перевозок с регулируемыми тарифами, заказчиком которого является комитет по транспорту Санкт-Петербурга. Право льготного проезда на общественном транспорте в Санкт-Петербурге определяет Социальный кодекс. Меры социальной̆ поддержки детей̆ и молодёжи по оплате проезда на транспорте предусматривают проезд с оплатой̆ части стоимости проезда за счёт средств бюджета Санкт-Петербурга. Такая возможность реализуется путем приобретения либо месячного именного единого (трамвай, троллейбус, автобус, метро) билета для школьников, стоимость которого в 2024 году составляет 650 руб., либо месячного автобусного билета стоимостью 430 руб. Первично именной проездной билет для школьников оформляется в любой̆ кассе Петербургского метрополитена, продлевается в пунктах продажи билетов СПб ГКУ «Организатор перевозок».

Дети, проживающие в поселке Виллози и обучающиеся в школах Санкт-Петербурга, могут воспользоваться правом проезда по проездному билету города для школьников на маршруте № 477.

В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания проводится оптимизация маршрутной̆ сети Ленинградской̆ области, предусматривающая корректировку параметров действующих маршрутов и установление новых. Ранее установленный̆ маршрут № 479, связывающий̆ населённые пункты Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской̆ области с ж.д. станцией̆ Красное Село, включён в транспортный̆ заказ. Конкурсные процедуры по выбору перевозчика для обслуживания маршрута № 479 планируется завершить не позднее июня 2024 года. Начало работы маршрута запланировано с 1 января 2025 года.

Просим отремонтировать систему канализации и крышу в доме № 16 по ул. Гарькавого в Светогорске Выборгского района Ленинградской области.

Отвечает комитет государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области.

Проведена проверка управляющей организации – ООО «САТ». Выдано предписание об устранении выявленных нарушений, возбуждено дело об административном правонарушении.

По поводу ускорения сроков капремонта управляющей организации и администрации муниципального образования Светогорское городское поселение Выборгского района Ленинградской области рекомендовано провести общее собрание собственников помещений в доме, получить техническое заключение специализированной организации и обратиться в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Ленинградской области.