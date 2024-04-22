 Во Всеволожском районе обнаружили ледяные «цветы»

Апрельские заморозки сотворили необычные ледяные композиции. В лесу Всеволожского района обнаружили витиеватые ледяные «цветы», возникшие в результате замерзания испаряющейся из земли влаги.

Любопытной находкой поделился биолог и автор блога «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Причудливое природное явление специалист поймал в объектив утром 20 апреля.

– С наступлением заморозков в лесу происходят чудеса! Вода, испаряясь из-под земли, замерзает в причудливых формах. Создается ощущение, что ледяные цветы действительно выросли из-под земли! – поделился впечатлениями Павел Глазков.

Как отмечают синоптики, подобные ледяные «цветы» растут очень быстро, но для этого нужны специфические условия. При этом поймать такую красоту трудно – наледь очень хрупкая и быстро тает, как только возвращается плюсовая температура.