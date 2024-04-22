Во Всеволожском агропромышленном техникуме прошла «Библионочь»

Во Всеволожской районе в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2024» 19 апреля под лозунгом «Читаем всей семьей» состоялась встреча студентов и педагогов Всеволожского агропромышленного техникума с библиотекарями Межпоселенческой библиотеки им. Ю.Г. Слепухина.

Поскольку в этом учебном заведении наряду с аграриями, ветеринарами и педагогами учатся и будущие полицейские, тему мероприятия выбрали довольно оригинальную. Вниманию собравшихся была представлена «Детективная история на «Библионочи»: детективы и сыщики». По сценарию в английском колледже произошло преступление, которое участникам и предстояло раскрыть. Для большей наглядности к расследованию были привлечены самые что ни на есть настоящие кинологи из Центра кинологической службы ГУ МВД России по СПб и ЛО.

Три проводника служебных собак в сопровождении своих четвероногих помощников успешно выявили преступника, нашли запрещённые законом вещества, продемонстрировав при этом отличную слаженность действий.

После успешного задержания преступника студенты разгадали шифры, загадки и тайны детективных историй современных писателей в игре «Детектив идёт по следу», а затем, набравшись необходимого опыта, профессионально обследовали место происшествия, заполнили протоколы на настоящей пишущей машинке, «сняли» отпечатки пальцев и следы обуви… Здесь же новоявленные сыщики ознакомились с найденными уликами, данными детективной доски, заключением патологоанатома, показаниями свидетелей и подозреваемых, а также определились с орудием преступления, мотивом его совершения и сопоставили факты.

В итоге под давлением неопровержимых доказательств преступнику ничего иного не оставалось как чистосердечно признаться в совершённом злодеянии.

Как и полагается о раскрытии преступления доложили «по команде» на Станции «Браслет по азбуке Морзе», где ребятам пригодились навыки шифрования. Причём каждый новоявленный сыщик получил уникальный браслет, сделанный собственными руками, подтверждающий высокую квалификацию расследователя.

Завершилось мероприятие «Детективными гаданиями», где «квалифицированный маг» провёл участников по лабиринтам английских детективов.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО