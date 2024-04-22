Во Всеволожске готовятся отметить 9 Мая в парке «Песчанка»

Традиционная программа «Ради жизни на земле» во Всеволожске начнется с шествия «Бессмертного полка» с последующим возложением цветов. Праздничный концерт пройдет в Общественном пространстве «Парк Песчанка».

Организаторы праздника поделились афишей грядущих мероприятий. Так, 9 Мая в 12.00 начнется шествие «Бессмертного полка» от здания детской школы искусств до 10 км Дороги Жизни. Затем на Румболовской горе в 13.00 состоится торжественно-траурная акция «Память поколений» и возложение цветов к могилам павших солдат.

А уже в 14.00 гостей будет ждать парк «Песчанка», где развернутся основные празднично-развлекательные мероприятия. В 15.00 творческие коллективы Всеволожского района представят программу «На солнечной поляночке». С 17.00 в амфитеатре парка будет работать интерактивная тематическая площадка «Была весна – весна Победы». В 19.00 гости «Песчанки» присоединятся ко Всероссийской минуте молчания.

Вечером, после 19.10 запланированы выступления профессиональных коллективов и исполнителей. Гостей парка будут радовать вокально-хоровой ансамбль «VOICE», заслуженные артисты РФ Сергей Рогожин и Татьяна Буланова, а также певец и композитор Марк Тишман. Закончится праздник фейерверком.

Весь день на территории «Песчанки» будут работать выставка военной техники и полевая кухня.

А на следующий день, 10 мая, с 14.00 до 18.00 в парке будет проходить фестиваль «Весна Победы».