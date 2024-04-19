Члены ЗакСа Ленобласти посетили больницы Всеволожского района

18 апреля члены рабочей группы Законодательного собрания по проблемам здравоохранения во главе с вице-спикером Татьяной Тюриной («Единая Россия») посетили «Всеволожскую клиническую межрайонную больницу» и новую поликлинику в Кудрово. Это уже четвертый выезд рабочей группы на объекты здравоохранения области.

Участие во встрече приняли председатель постоянной комиссии по здравоохранению областного парламента Александр Петров, члены постоянной комиссии Олег Петров, Людмила Тептина, Марина Левченко, а также представляющий Всеволожский избирательный округ №7 Александр Матвеев (все – «Единая Россия»). Гостей приветствовал главный врач больницы Станислав Понкратов, который возглавляет ее уже почти год.

Всеволожская больница – одно из старейших учреждений здравоохранения области, в будущем году она будет праздновать свое 135-летие, при этом это одно из самых современных и хорошо оснащенных районных лечебных учреждений. Как рассказал главный врач, больница перевыполняет объемы целевых показателей по специализированной медицинской помощи, несмотря на общие для всего здравоохранения не только области, но и страны проблемы, главная из которых – дефицит медицинских кадров. В больнице активно продвигается наставничество, сюда приходят молодые врачи по «целевому» набору. Развивается и инфраструктура: год назад была открыта входящая в структуру учреждения современная поликлиника в Кудрово, а совсем скоро откроется новая амбулатория в Дубровке.

В рамках дискуссии о развитии медучреждения и решении его проблем депутаты и представители больницы подняли вопросы уровня заработной платы, мер по привлечению врачей дефицитных специальностей и вообще мер социальной поддержки медиков, выделения врачам служебного жилья, работы ФАПов на селе, а также строительства во Всеволожской больнице необходимого здесь нового корпуса для хирургического отделения.

Во Всеволожской больнице депутаты осмотрели стационарное отделение скорой медицинской помощи, отделение рентгенохирургических методов диагностики и лечения, а затем отправились в Кудрово.

Как рассказала парламентариям Алла Школяренко, заведующая кудровской поликлиникой, медицинская помощь здесь оказывается на высоком уровне, а по оснащению стоматологическим и УЗИ-оборудованием поликлиника получилась самой современной на Северо-Западе. Также в учреждении есть отделение физиотерапии, реабилитационный центр, дневной стационар и отделение приема самых юных пациентов.

«Планируя посещение больниц и поликлиник в области, мы прежде всего хотим получить информацию из первых рук, увидеть и рассказать, что есть у нас хорошего, а также узнать, какие есть сложности и как мы можем помочь в их решении. И это наша совместная работа с областным комитетом по здравоохранению, который также участвует в наших выездах, совместная работа с главврачами, с руководителями местного самоуправления. Потому что решение многих вопросов стоит на стыке разных уровней власти и требует всеобщего внимания. Мы понимаем, что только работая вместе – представителям депутатского корпуса, исполнительной власти, муниципалам и медикам – можно достичь каких-то успехов», – подытожила визит во Всеволожск руководитель рабочей группы Татьяна Тюрина, поблагодарив всеволожских медиков за теплый прием.

Елена Гариб, пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области