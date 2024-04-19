Лесничества Ленобласти получили новую технику

В Ленинградской области и, в частности, во Всеволожском районе лесные пожары явление не редкое. По словам представителей администрации 47-го региона, с наступлением теплых дней подразделения областных пожарных уже 35 раз выезжали на тушение горящей травы.

Руководство области сейчас активно готовятся к лету, закупая спецтехнику для лесничеств, чтобы своевременно и быстро реагировать на возможные возникновения очагов пожаров. 12 апреля лесные пожарные Ленинградской области получили 4 спецмашины на базе КамАЗа и 14 легковых автомобилей повышенной проходимости «Нива», которые будут направлены в 13 лесничеств региона, в том числе в лесничество Всеволожского района. Вся техника закуплена у отечественных производителей за счёт средств федерального бюджета в рамках реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология».

«Сегодня парк лесохозяйственной техники региона обновлен на 95%. В этом году мы планируем приобрести еще автомобили «Нива», вахтовый автобус и вездеход, чтобы оперативно доставлять лесных пожарных в зону тушения огня. Во многом оснащение современной техникой позволяет региону быть лидером по сохранности лесов в России, оперативно реагировать на возгорания и эффективно вести восстановление лесов», – подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Олег Малащенко.

В Ленинградской области за последние 5 лет частота и количество лесных пожаров значительно уменьшились, и показатель средней площади одного лесного возгорания составляет в среднем 0,2–0,8 гектара, а в 90 процентов случаев их возникновения ликвидация осуществляется в день обнаружения.

Михаил БОНДАРЧИК