Жителей Ленобласти ждут две сокращенные рабочие недели

Последний весенний месяц у жителей нашей страны ассоциируется не только с расцветом природы, но и с долгожданными майскими каникулами. Как мы будем работать и отдыхать в период грядущих праздников?

Итак, в соответствии с Постановлением, выпущенным Минтруда России, первомайские праздники в нынешнем году продлятся четыре дня – 28, 29, 30 апреля и 1 мая, с воскресенья по среду включительно. Следует обратить внимание на то, что суббота, 27 апреля, – это рабочий день, значит, перед первыми майскими «длинными» выходными нам предстоит также длинная шестидневная рабочая неделя. Тем, кто запланировал поездки и отдых вдали от дома, напоминаем: 2 мая, в четверг, всем на работу!

Ну как на работу? Первая рабочая неделя в будущем месяце продлится всего два дня. Суббота и воскресенье, 4 и 5 мая, – обычные выходные. Затем нас ожидают ещё три рабочих дня в предвкушении очередных праздников, причём 8 мая Минтруда выдал всем нам бонус в виде сокращенного рабочего дня.

В честь Дня Победы отдыхать будем также четыре дня подряд – 9, 10, 11 и 12 мая, с четверга по воскресенье. Ну а в понедельник, 13 мая, мы вновь приступим к выполнению своих служебных обязанностей. Однако не все наши сограждане будут предаваться беззаботному отдыху – в майские праздничные выходные работают сотрудники экстренных служб и организаций с непрерывным производством, СМИ, сотрудники со сменным графиком, а также сотрудники, у которых работа в выходные дни прописана в трудовом договоре. В данных случаях письменное согласие работников на это не нужно.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА