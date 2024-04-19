Во Всеволожском районе состоялось заседание административного совета

19 апреля состоялось заседание административного совета временно исполняющем полномочия главы администрации муниципального образования Всеволожского района.

В зале собрались представители районной администрации и правительства, главы поселений, руководители федеральных служб. Мероприятие началось с приятного события – церемонии награждения сотрудников за добросовестный труд и профессионализм. Церемония вручения благодарственных писем была приурочена ко Дню местного самоуправления, которое отмечается 21 апреля.

– Выборы президента России прошли с 15 по 17 марта, и Всеволожский район показал высокую явку, – рассказал Андрей Воропаев. – Хочется поблагодарить всех за активную гражданскую позицию. Осенью нас ждет еще один избирательный процесс – грядут выборы во Всеволожском районе, на которых изберут новый состав депутатов. Несомненно, работы предстоит много. И лишь благодаря совместным усилиям мы сможем сделать наш район еще лучше.

Отметим, что голосование на выборах президента во Всеволожском районе было организовано и проведено на высоком уровне. Избирательный процесс прошел строго в соответствии с законодательством без каких-либо нарушений. В этом большая заслуга профессиональной команды членов участковых избирательных комиссий Всеволожского района.

На Административном совете обсудили мониторинг результативности деятельности администраций сельских и городских поселений за прошлый год. Также рассматривались вопросы спортивных показателей и задач на ближайших год, организация предоставления муниципальных услуг, оформление в собственность воинских захоронений на территории Всеволожского района.

– Необходимо обеспечить полноценный доступ к муниципальным услугам, – отметила начальник отдела по экономическому развитию и инвестициям администрации Всеволожского района Нина Ширяева. – В некоторых поселениях нашего района этот процесс идет со скрипом. И все из-за того, что представители некоторых поселений недостаточно активно принимают участие в заседаниях специальной комиссии. Хотя мы предоставляем возможность подключаться дистанционно. Отдельное спасибо за активное сотрудничество и исполнение поставленных задач сотрудникам администраций Свердлово, Рахьи, Куйвози и Бугров. Хочу отметить, что в Морозовском поселении с недавнего времени благодаря заместителю главы администрации стала налаживаться работа в данном направлении.

Как подчеркнула Нина Алексеевна, если все администрации поселений включатся в данную работу, это позволит Всеволожскому району повысить рейтинг в оценке результативности деятельности глав администраций муниципальных.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото отдела общественных коммуникаций Всеволожского муниципального района