Участница коллектива «Люди и куклы» победила в конкурсе модельеров

В Киришах 13 апреля состоялся ХХI областной открытый конкурс молодых модельеров «Золотая нить». Участница студии «Люди и куклы» ДДЮТ Всеволожского района Вероника Ермичой успешно представила и защитила свой проект, заняв первое место.

На конкурс приехали модельеры из Петербурга, Пикалево, Всеволожска, Бокситогорска, Новой Ладоги. Молодые мастера соревновались в нескольких номинациях, представляя на оценку жюри городские и сценические костюмы, вечернюю одежду и аксессуары.

В номинации «Сценический костюм» первое место заняла работа Вероники Ермичой «Застывшие лица Петербурга». Образы моделей состояли из плащей со сложным рисунком, вдохновленным архитектурой Петербурга, и искусно выполненными масками.