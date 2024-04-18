В Ленобласти 20 апреля открывается сезон охоты на водоплавающую и перелетную дичь

Весенний сезон охоты на водоплавающую и перелетную дичь на территории 47-го региона стартует в два этапа. В первой зоне охота начнется уже в эту субботу – 20 апреля, а во второй на неделю позже – 27 апреля.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в первую зону входят Гатчинский, Волосовский, Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский, Сланцевский, Киришский, Тосненский районы. Вторая зона – Бокситогорский, Волховский, Всеволожский, Выборгский, Кировский, Лодейнопольский, Подпорожский, Приозерский, Тихвинский районы.

Так, в первой зоне охотники с 20 апреля могут отстреливать гуся и селезня утки, вальдшнепа, глухаря и тетерева – с 27 апреля. Для второй зоны время смещается на неделю, так что охота на селезня утки и гуся открывается с 27 апреля, на вальдшнепа, глухаря и тетерева – с 4 мая.