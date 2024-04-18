Во всеволожском Мультицентре играли весенние мелодии

В Мультицентре социальной и трудовой интеграции состоялся концерт «Весеннее вдохновение», организованный Всеволожской межпоселенческой библиотекой им. Ю.Г. Слепухина и Всеволожской детской школой искусств им. М. И. Глинки.

Открывала встречу художественный руководитель группы «Люмос» Юлия Пинчукова, исполнившая песни «Всеволожский район» и «Счастье». Разнообразие жанров и исполнителей делало концерт увлекательным и запоминающимся. Музыкальные номера, исполненные Катериной Бершин, Иваном Заставским, Артёмом Пикаловым и Елизаветой Лукиной под руководством Натальи Полагаевой и Анастасии Лукиной, порадовали аудиторию произведениями Грига и Хромушина. Затем на сцену вышел хореографический ансамбль «Надежда» под руководством Натальи Винюковой, представивший танец «Лягушачий хор».

Мероприятие собрало многочисленную аудиторию, готовую окунуться в мир музыки, танца и вокала. Завершилась встреча яркими инструментальными произведениями различных композиторов.

Концерт в Мультицентре стал ярким примером объединения людей разных возрастов и интересов, влюблённых в музыку. Благодаря таким событиям жизнь в нашем районе наполняется красотой и радостью, даруя каждому возможность окунуться в мир творчества и вдохновения.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО