Во Всеволожске школьники соревновались в знании ПДД

Юные участники дорожного движения собрались 13 апреля в школе № 6 г. Всеволожска, чтобы проверить свои знания и навыки. Командные соревнования на знание ПДД прошли в рамках Муниципального этапа конкурса «Безопасное колесо – 2024».

Мероприятие организовано педагогами ДДЮТ Всеволожского района, участие приняли 34 команды из общеобразовательных учреждений района. Школьники соревновались по нескольким номинациям. В теоретической части заданий ребята отвечали на вопросы о правилах дорожного движения и основах оказания первой медицинской помощи. Практическая часть представляла из себя фигурное катание на велосипеде – школьникам предстояло аккуратно проехать по трассе, не задев конусы.

Нашлось место и для творчества – команды заранее подготовили небольшие зарисовки, для которых привезли свои реквизит и костюмы.

По итогам всех испытаний в общекомандном зачете победила команда Сертоловской школы № 1, второе место заняли ребята из Рахьинского центра образования, а замкнули тройку лидеров ученики Сертоловского ЦО № 2.

В личном зачете в номинации «Фигурное вождение велосипеда» победили Алексей Колязин среди мальчиков и Нелли Нурминен среди девочек; в номинации «Правила дорожного движения» первое место у Манижахон Умаровой; в номинации «Знание основ оказания первой помощи» победила Дарья Савина.

Фото Светланы УСИК