Винтовка Мосина – символ Победы

18 апреля отмечается Международный день памятников и исторических мест. Во Всеволожском районе есть несколько исторических объектов, о которых мало известно широкой публике.

В связи с этим хочется рассказать об одном курьезном эпизоде, свидетелем которого я была. В тот день на Дорогу жизни прибыла группа туристов из Германии. Женщина-экскурсовод с пафосом рассказывала иностранцам: «Все вы слышали про наш автомат Калашникова. Благодаря ему мы победили во Второй мировой войне». И в этот момент стало грустно. Женщина очень старалась, но она не потрудилась узнать, что автомат Калашникова принят на вооружение в 1949 году, то есть спустя 4 года после Победы. Вот в такие моменты осознаешь, для чего нужны памятники.

Во Всеволожском районе, на территории Морозовского городского поселения, стоит очень важный мемориал. Если бы та экскурсовод посетила его, она ни за что бы не сделала грубую ошибку. Он возвышается в 150 метрах от Ладожского моста выше по течению. На другом берегу Невы находится Музей-диорама «Прорыв блокады Ленинграда». И его посетители отчетливо видят наш памятник с противоположного берега. Может быть, многие из них захотят посмотреть ближе. Они свободно могут проехать через Ладожский мост. Но от моста к мемориалу ведёт разбитая грунтовая дорога. Даже пешком здесь идти трудно – приходится перепрыгивать через лужи. Можно подобраться с другой стороны – от Черной Речки. Но опять-таки – по дороге, не пригодной для городских туристов. А между тем сам мемориальный комплекс стоит на красивом месте и производит сильное впечатление. Сюда бы возить толпы любителей истории, да инфраструктура не позволяет!

Это памятник самому массовому стрелковому оружию времен Великой Отечественной войны. Винтовка Мосина – вот истинный символ нашей победы. Легендарную трехлинейку сконструировал Сергей Иванович Мосин. Он родился 14 апреля (по новому стилю) 1849 года, и на этой неделе по всей стране отмечали 175 лет со дня его рождения. Созданная С.И. Мосиным винтовка (её тогда называли «винтовка 7,62 мм образца 1891 года») была принята на вооружение в 1891 году. А массовое производство началось в 1892 году, одновременно на Тульском, Ижевском и у нас – на Сестрорецком оружейном заводе. Всего было создано около 37 миллионов единиц оружия и его различных модификаций. С этой винтовкой наши солдаты разгромили немцев под Москвой, нанесли сокрушительный удар под Сталинградом, Курском и взяли Берлин.

Стела стоит как раз на своём месте. Здесь – самое узкое расстояние между двумя берегами Невы. И во время прорыва блокады здесь была главная переправа. Отсюда красноармейцы выдвигались в наступление в район деревни Марьино. Для этого им надо было спуститься с крутого правого берега Невы, пробежать по льду под обстрелом врага и взобраться на обледенелый левый берег. Многие герои так и остались лежать в этих местах, держа в руках винтовку Мосина.

Стела в память об их подвиге установлена 23 октября 1966 года. Её поставили сотрудники Ленинградского оптико-механического объединения, которое создано в 1962 году путём слияния трех предприятий. Это Ленинградский завод «Прогресс» (выпускавший приборы военного назначения), «ГОМЗ» (Государственный оптико-механический завод) и «КИНАП» (Ленинградский завод киноаппаратуры). В 1941 году все три предприятия были эвакуированы из Ленинграда. Но ещё раньше, в самом начале войны, многие рабочие с заводов ушли на фронт. Позже заводские летописцы узнали, что большинство из рабочих погибли при прорыве блокады. Вот почему было решено установить на берегу Невы стелу, стилизованную под винтовку. Это нужно было для того, чтобы потомки помнили про главное оружие тех лет. А рядом со стелой находятся могилы красноармейцев, найденных на местах боев.

Мемориал «Винтовка Мосина» признан объектом культурного наследия регионального значения. И он не забыт. Время от времени по поручению Правительства Ленинградской области здесь проводятся работы. Территорию убирают, стелу подновляют и красят. 9 Мая в этом месте проходят патриотические мероприятия для ветеранов Морозовского городского поселения. Перед этим тоже делают уборку, высаживают цветы. В остальное время за памятником по своей инициативе присматривают жители деревни Черная Речка, которая находится в 2 километрах отсюда. Но этого недостаточно. Было бы лучше, если бы сюда смогли приезжать дети на автобусах, туристы – на автомобилях. Об этом стоит позаботиться особенно сейчас, в год юбилея Сергея Ивановича Мосина.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Антона ЛЯПИНА