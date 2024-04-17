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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На дорогах Всеволожского района начинается ремонтный сезон

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Со следующей недели на Ленинградском шоссе во Всеволожском районе стартуют ремонтные работы. Дорожники планируют обновить участки дорог в Кузьмоловском, Юкках и около «МЕГА «Парнас» в сторону Корабселек.

Как сообщает пресс-служба дорожного комитета ЛО, сначала планируется снятие ям и укладка нового асфальта в Юкках и Кузьмолово. Потом обновление путепровода над «Сортавалой» и подходов к нему. В ходе работ будет уложено более четырех километров нового асфальта, укреплены обочины и установлены новые автобусные остановки.

 

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