В Мурино прошел чемпионат Ленобласти по кинологическому фристайлу

13–14 апреля в Мурино состоялись первенство и чемпионат Ленинградской области по кинологическому фристайлу. Соревнования организованы Федерацией кинологического спорта и Федерацией спортивно-прикладного собаководства Ленинградской области. В течение двух соревновательных дней 52 участника разыграли три комплекта наград.

Одними из фаворитов состязаний были четвероногие питомцы жительницы деревни Заневка Тамилы Бутримовой. Её собаки породы бордер-колли выходили на «манеж» вместе с её ученицами, выступавшими в категории «юниоры» и показавшие удивительные результаты. Так что Тамила Мамедовна на этих соревнованиях присутствовала в качестве спортсмена, тренера и члена судейского жюри.

– Танцы с собаками, или кинологический фристайл, – это особая разновидность дрессировочных дисциплин, сочетающая в себе упражнение на послушание со зрелищными движениями и трюками. Номер исполняется собакой в паре с человеком под музыку, что отличает эту дисциплину от прочих «собачьих» видов спорта, в которых основное действующее лицо – это собака, чьи действия в основном и оцениваются. Здесь же важна именно командная работа, требующая самоотдачи от хозяина и его подопечного. Так что в данном случае артистичность требуется и от человека, проводника. Этот вид спорта способствует не только развитию положительных душевных качеств, которые пробуждаются от взаимодействия с «лучшими в мире друзьями человека», но и творческие способности плюс, конечно, навыки дрессировки. В нашей команде занимаются дети и, наблюдая за их работой с животными, замечаешь очевидные изменения, происходящие с ними. Девочки становятся добрее, гуманнее, в них проявляется сочувствие и понимание ко всему живому, – рассказала Тамила Бутримова.

По итогам двух дней соревнований лучшие результаты в различных дисциплинах показали Кристина Тетерина с бордер-колли по кличке Лилу, Мария Суслова с метисом немецкой овчарки Самантой, Елена Колмакова с золотистым ретривером Полли, Мария Тухман с американским той-фокстерьером Юви и Мария Ширяева со своим питомцем породы сиба-ину по кличке Дори.

Отмечено вниманием экспертов и выступление Ани Симохиной с бордер-колли по кличке Финик. Они занимаются танцами всего три месяца и уже смогли достичь высоких результатов. На этих соревнованиях Аня выполнила III спортивный разряд. Победители и призеры получили кубки, медали и грамоты от организаторов, а четвероногие спортсмены удостоились «призовых вкусняшек». Партнерами мероприятия стали: зоомагазин «Четыре Лапы», «Ветеринарная клиника Сотникова» и компания «Лакомства, сухой корм для собак».

Александр СОРОКИН