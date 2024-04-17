В Мурино прошел фестиваль ГТО среди семейных команд

13 апреля на базе МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» состоялся муниципальный Фестиваль ВФСК ГТО «ГТО в моей семье», посвящённый Году семьи. 11 семейных команд из Всеволожского района, разбившись на две группы, соревновались в сдаче нормативов.

В первой группе за звание лучших боролись команды в составе: папа, мама и ребёнок, во второй – мама, папа, ребёнок и бабушка. Участникам предстояло показывать свою силу, гибкость, меткость в стрельбе из электронного оружия и другие физические навыки. В качестве судей выступили сотрудники Всеволожского центра физической культуры и спорта (директор В.С. Гайдуков). По итогам Фестиваля в соревнованиях среди семейных команд первой группы лучший результат показала семья Петровых из Токсово. На втором месте оказалась семья Шестаковых из Мурино и бронзовых наград удостоилась семья Удаловых (Мурино). Во второй группе лавры победителей достались семье Ершовых из Заневского поселения, а семье Романовых из Мурино серебро Фестиваля.

Кроме того, были разыграны пять индивидуальных номинаций для отличившихся членов семей. Почётное звание «Лучший папа» строгое жюри присудило Алексею Романову (Мурино). Победителем в номинации «Лучшая мама» стала Софья Петрова (Токсово). «Лучшим сыном» признан Егор Петров (Токсово), а «Лучшей дочерью» Таисия Ершова (Заневское поселение). Почетный титул «Лучшей бабушки» достался члену семейной команды Ершовых Марии Власовой. Призеры получили медали, грамоты и памятные подарки.

Александр СОРОКИН