Александр Дрозденко представил отчет о проделанной работе за 2023 год

Глава 47-го региона выступил перед Законодательным собранием Ленинградской области с отчетом об итогах работы областного правительства за прошлый год. Губернатор отметил достижения в области экономики и социальной политики, а также определил ключевые задачи на текущий год.

Как отмечает пресс-служба областного правительства, Александр Дрозденко начал доклад с достижений в экономике.

– Прогнозное значение роста валового регионального продукта Ленинградской области по итогам года превысит 4%. Это превышает темпы роста как мировой экономики, так и среднероссийские показатели. Вопреки усилиям западных стран экономика региона в 2023 году адаптировалась, перестроилась, укрепилась и развивалась. Это видно и по отчетным цифрам областного бюджета, – рассказал глава региона.

Позитивно была отмечена и работа в секторе сельского хозяйства, где регион стабильно удерживает позиции в десятке лидеров по стране. Большие ожидания возлагаются на реализацию крупнейших инвестпроектов.

– В 2024 году на территории Ленинградской области будет завершена реализация ряда крупных портовых проектов: строительство специализированного терминала по перевалке минеральных удобрений ООО «Ультрамар» с объемом инвестиций 35 млрд рублей, а общие вложения компании здесь уже составил 95 млрд рублей. Группа компаний «Новотранс» построит универсальный торговый терминал «Усть-Луга» за 46,5 млрд рублей, – сказал Александр Дрозденко.

Также губернатор отметил позитивную демографическую динамику в регионе. Численность населения Ленобласти растет с каждым годом, по последним показателям, в регионе проживает 2 млн 100 тысяч человек. Чтобы жизнь в области оставалась комфортной, большое внимание уделяется социальной политике. Глава региона анонсировал новые меры поддержки участников СВО и их семей, дополнительные выплаты за рождение детей, создание дополнительных мест в детских садах и школах.

– Продолжаем наращивать объем экономики. Но в центре, как всегда, должны быть наши жители, ленинградцы. Важно, что этот год по распоряжению президента Владимира Путина – Год семьи, а в регионе – Год команды заботы. Объединим их, будем и впредь принимать активное участие в нацпроектах, запускать новые проекты для перспективного развития, повышать качество жизни, повышать кадровый, экономический, социальный потенциал, обеспечивать развитие региона, Северо-Западного округа и страны! – сказал Александр Дрозденко.