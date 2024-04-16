Серебряные волонтеры Всеволожского района присоединились к акции «Красная гвоздика»

Серебряные волонтеры Всеволожского района примут участие во Всероссийской благотворительной акции помощи ветеранам – участникам боевых действий «Красная гвоздика». Это ежегодное мероприятие, которое проходит в 76 регионах России, стартовало 10 апреля и продлится до 22 июня. В его рамках добровольцы выйдут на улицы своих городов и будут распространять значки с красными гвоздиками за пожертвования.

– Ни один День Победы не обходится без алых цветов – их дарят ветеранам и солдатам, возлагают к памятникам и Вечному огню, – рассказывает руководитель «Диалога поколений» Надежда Балуева. – Красные гвоздики прочно укоренились в нашем сознании как символ мужества, благородства и отваги, а значки в виде этого цветка стали символом реальной помощи ветеранам. Активистов нашего движения можно будет встретить на центральных улицах, в парках, скверах и на городских праздниках. Волонтеров легко узнать по специальной форме: они одеты в фирменную одежду с символом «Красной гвоздики» и логотипом волонтерской организации, а в руках держат яркие боксы для пожертвований.

По словам Надежды Ивановны, маленький значок – символ, который никогда не завянет.

– Участие россиян в акции – не только способ сказать «спасибо», но и реальная помощь, – продолжает Надежда Балуева. – Все собранные средства будут направлены на медицинскую помощь ветеранам. Отмечу, что приобрести значки можно будет также на популярных маркетплейсах, поэтому любой желающий, независимо от места нахождения, сможет стать участником акции и внести свой вклад в заботу о ветеранах. Сделать пожертвование можно любым удобным способом: наличными или переводом по специальному QR-коду. Также приобрести значки можно на популярных маркетплейсах и в магазинах партнеров акции. В прошлом году усилиями волонтеров удалось собрать почти 20 млн рублей.

Подготовила Ирэн ОВСЕПЯН