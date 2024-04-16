Во Всеволожском районе стартовал сезон субботников

Жители городов и сел, целые трудовые коллективы организованно выходят на уборку, чтобы привести в порядок после зимы дворы и газоны, парки и скверы, набережные и другие общественные пространства. К слову, субботники проводятся в два этапа – с 15 апреля по 8 мая планируется убирать всё вышеперечисленное, а с 29 апреля и до 8 мая, в преддверии празднования Дня Победы, предстоит привести в порядок памятные места воинской славы, мемориалы и братские захоронения.

«Нам нужно пройти субботники организованно, – отметил, комментируя открытие сезона, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Это не прихоть, а реальная необходимость. Мы видим, что происходит после таяния снега – много мусора за зиму накапливается. Приветствуется, когда приезжают с детьми, с родственниками, это классно! И музыка, хорошее настроение, позитив должны быть».

Многие наши земляки вышли на субботники, не дожидаясь официального старта. Так, в минувшую субботу, 13 апреля, ребята из Морозовского отдела Дворца детского (юношеского) творчества Всеволожского района вместе с педагогами провели уборку на братском кладбище советских воинов, погибших в борьбе с фашистами.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Антона ЛЯПИНА