Во Всеволожском районе выберут лучшего ветеринарного ортопеда

23 и 24 мая на базе конно-спортивного клуба «Дерби» пройдет конкурс профессионального мастерства «Лучший ветеринарный ортопед Северо-Западного федерального округа». В состязании могут принять участие специалисты-ортопеды, осуществляющие свою деятельность в СЗФО.

Конкурс проводит Управление ветеринарии Ленинградской области совместно с Национальным союзом обработчиков копыт, ООО «Тимофеев+)», АО «Племзавод «БУГРЫ».

Конкурс профессионального мастерства среди ветеринарных ортопедов проходит в третий раз. В этом году для молодых специалистов введена специальная номинация «Юные мастера». Подобные мероприятия способствуют повышению престижности квалифицированного труда, а также уровня мастерства действующих специалистов.

Желающие опробовать свои силы в состязании могут подать заявки до 1 мая на электронную почту: ev_ivanova@lenreg.ru. Подробнее с условиями проведения конкурса можно ознакомиться на сайте УВЛО.