Сертоловские выпускники встретились с сотрудниками отдела полиции

12 апреля старшеклассники сертоловской школы № 1 посетили недавно построенное в городе здание 88-го отдела полиции. Ребята ознакомились с внутренними помещениями учреждения, а в актовом зале у них состоялась встреча с начальником отдела подполковником полиции Ираклием Николадзе.

Офицер рассказал будущим выпускникам о возможности и порядке поступления на службу в правоохранительные органы, какие профессии можно получить в ходе обучения в университете МВД и перспективах карьерного роста.

Инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Наталья Вульф провела с одиннадцатиклассниками беседу, в ходе которой рассказала ребятам о профилактике правонарушений и ответственности за их совершение.

В конце встречи Ираклий Ревазович и Наталья Владимировна ответили на вопросы выпускников.

Ян КАТИН

Фото издания «Петербургский рубеж»