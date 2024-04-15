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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Сертоловские выпускники встретились с сотрудниками отдела полиции

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12 апреля старшеклассники сертоловской школы № 1 посетили недавно построенное в городе здание 88-го отдела полиции. Ребята ознакомились с внутренними помещениями учреждения, а в актовом зале у них состоялась встреча с начальником отдела подполковником полиции Ираклием Николадзе.

Офицер рассказал будущим выпускникам о возможности и порядке поступления на службу в правоохранительные органы, какие профессии можно получить в ходе обучения в университете МВД и перспективах карьерного роста.

Инспектор по делам несовершеннолетних старший лейтенант полиции Наталья Вульф провела с одиннадцатиклассниками беседу, в ходе которой рассказала ребятам о профилактике правонарушений и ответственности за их совершение.

В конце встречи Ираклий Ревазович и Наталья Владимировна ответили на вопросы выпускников.

Ян КАТИН
Фото издания «Петербургский рубеж»

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