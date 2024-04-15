Пожарные Ленобласти совершили 35 выездов из-за пала травы

С установлением теплой погоды владельцы частных участков начали приводить в порядок территории около домов, а любители пикников выезжать загород. Как итог – участились вызовы в подразделения Леноблпожспас на тушение травы.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, с начала весеннего сезона пожарные совершили 35 выездов на пожары, вызванные палом травы. Практически всегда подобные возгорания происходят по вине человека.

Главная опасность возгорания травы – огонь быстро распространяется и может перекинуться на леса и жилые строения. Поэтому специалисты настоятельно рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности при отдыхе на природе, а также уборке территорий от мусора. За поджог травы предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Если вы заметили возгорание, немедленно звоните по номеру 112.