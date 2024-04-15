Молодые волонтеры Всеволожского района собрались в Кавголово

В Токсово на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» 12 и 13 апреля прошло мероприятие в рамках добровольческого форума «ВсевДобро «На старте». Событие собрало активных ребят из Всеволожского района старше 14 лет.

Мероприятие торжественно открыли начальник отдела по молодёжной политике, туризму и межнациональным отношениям администрации Всеволожского района Иван Тихомиров и директор Молодёжного центра «Альфа» Луиза Михайлова.

В первый день ребята посетили площадки со спикерами. Им рассказали об основах добровольчества, этике в данной сфере деятельности, мотивации, своих правах и обязанностях. Юные волонтёры также узнали о социальном проектировании как о возможности воплотить свои планы в реальность и о популярном российском движении детей и молодёжи «Движение Первых».

Насыщенная программа увлекла всех участников. Ребята получили возможность развить важные в работе волонтёра навыки, а также обзавелись новыми знакомствами. Было много мастер-классов, познавательных выступлений спикеров, игровых пауз и даже постановка «В семье не без волонтёра!». Особый акцент был сделан на командную работу: ребята готовили творческие номера, придумывали эмблемы команд и активно общались друг с другом.

Во время закрытия форума новым добровольцам были вручены официальные документы – волонтёрские книжки.

Ян КАТИН

Фото с сайта МАУ «МЦ «Альфа»