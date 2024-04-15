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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Всеволожский парк «Песчанка» закрылся на весеннюю просушку

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С 15 по 28 апреля Общественное пространство «Парк Песчанка» закрыто на весеннюю просушку. Для посещения парк будет доступен 29 апреля.

За две недели сотрудники парка приведут в порядок территорию после зимы – уберут мусор и пожухлую листву, при необходимости проведут мелкий ремонт. С установлением стабильной тёплой погоды парковые будут облагорожены и парковые клумбы – на территории «Песчанки» высадят сезонные цветы.

Также просушка нужна для сохранения парковых дорожек и памп-треков – напитанное влагой дорожное полотно становится менее устойчивым к износу. Давая возможность покрытию высохнуть, можно увеличить срок эксплуатации дорожек и избежать дорогостоящей реставрации.

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