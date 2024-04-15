Во Всеволожском районе пресекли незаконную торговлю корюшкой

Порядка 24 килограммов корюшки без сопровождающих документов изъяли сотрудники госветслужбы Всеволожского района совместно с представителем администрации. Сезонную рыбу продавали прямо на улице.

Как сообщает пресс-служба УВЛО, товар без ветеринарно-сопроводительных документов был изъят и денатурирован раствором бриллиантовой зелени.

– Любой покупатель вправе запросить у продавца документы на реализуемый товар, по QR-коду возможно отследить путь продукта от производителя до прилавка, – отмечают в управлении ветеринарии ЛО.

Напомним, что продажа животноводческой продукции со стихийных торговых точек не только незаконна, но и потенциально опасна. Животные и рыба, мясо которых реализуется «с рук», могут быть носителями вирусных, бактериальных и паразитарных болезней. Приобретайте продукты только у надежных продавцов, а при малейшем подозрении в качестве товара – требуйте ветеринарно-санитарные документы на продукцию.