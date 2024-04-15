Архитекторы отобрали шесть эскизов мемориала погибшим участникам СВО в Кудрово

Мемориал погибшим участникам Специальной военной операции планируется установить на Аллее Славы в парке «Оккервиль». Эксперты и архитекторы отобрали шесть эскизов будущего памятника, полученных в ходе открытого конкурса от жителей и профессиональных скульпторов.

Как сообщает пресс-служба администрации ВМР, сейчас эскизы рассматриваются конкурсной комиссией.

– Наша задача на первом этапе выделить лучшие из полученных работ и дать замечания для доработки. Здесь очень важно, чтобы мемориал учитывал особенности места, в котором будет установлен, и вместе с тем стал неким знаковым для жителей Ленинградской области, – отметили в комиссии.

После обработки авторами полученных замечаний и предложений, будут подведены итоги конкурса. Три победителя разделят призовой фонд – 600 000 рублей.