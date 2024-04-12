Память сердца, печать судьбы

Россия отметила Международный День освобождения узников фашистских концлагерей. В нашем городе базируются два общества: Всеволожская районная организация бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей (в ней числится 250 человек) и Ленинградское областное отделение Российского союза бывших узников фашистских лагерей. В него входит около 4 000 человек. Руководит обоими Регина Борисовна Авилова.

Фашистская оккупация лезвием бритвы прошлась по судьбе этих людей и оставила неизгладимый след. Вот, например, некоторые истории.

Нина Александровна Кончина родилась в 1941 году. Ее родителей вместе с тремя детьми фашисты отправили на принудительные работы в литовский город Поневежец, где они находились в 1943–1944 годах. Отец работал у фермера, а после работы рыл окопы и траншеи. Мама прислуживала в хозяйском доме. После войны вернулись в Псковскую область. Впоследствии Нина Николаевна выучилась на инженера-конструктора, работала в разных организациях, в том числе 20 лет трудилась на военно-промышленном комплексе в Ленинграде.

Анна Сергеевна Яснова родилась в 1940 году в Павловске. Отец в 1941 году пропал в концлагере под Гатчиной, а мама с дочкой на руках попала в немецкую облаву и была отправлена в Германию. Там они побывали в трех лагерях. Пока мать работала на фабрике, дочь сидела в казарме. Нелегкой была их послевоенная жизнь в Павловске, где они лишились жилья. Когда Анна Яснова подросла, она устроилась на Ленинградский фарфоровый завод имени Ломоносова художником, потом разрисовывала платки на Новгородской фабрике художественной росписи тканей. Работу совмещала с учебой, получила профессию инженера.

Людмила Николаевна Кобозова родилась в 1941 году в деревне Луги Гатчинского района. Отца забрали на фронт, мама осталась с четырьмя детьми. Немцы забрали все запасы продуктов – семья стала голодать. Истощенную женщину с больными детьми фашисты отправили на работу к литовскому фермеру, где они жили в хлеву вместе со скотиной. Когда Литву освободили, семья вернулась на родину, но их дом сгорел. Пришлось жить в землянке. Отец вернулся с фронта, но вскоре умер. Мама снова осталась одна с детьми. Людмила Николаевна с 16 лет пошла работать, получила инженерное образование, некоторое время была депутатом Красногвардейского района в Ленинграде.

Мария Михайловна Белоножко родилась в 1937 году в Ленинграде. Отец погиб на фронте в первые дни войны. Мать немцы вывезли в лагерь под Нарвой. В это время маленькая Мария проживала в Щеглово с бабушкой. Во время эвакуации они попали в окружение. А так как бабушка знала финский язык, немцы отправили их в Финляндию, где их разыскала мама и рассказала, что старший брат Марии не выдержал испытаний и умер. Семью заставляли работать в фермерском хозяйстве. Мама ухаживала за стадом в 25 голов, а бабушку приставили к 100-летней матери главы хозяйства. Сразу по приезде в СССР маму арестовали и сослали на север, где она умерла через 4 месяца. А бабушка и внучка были настолько истощены, что их долго лечили в Военно-медицинской академии. В 1946 году бабушка умерла, а Мария осталась полной сиротой. Ее взяли родственники в качестве домработницы. Унижали и обижали. Но она не озлобилась. Сумела создать семью, вырастить своих детей и всю жизнь помогала людям – работала медицинской сестрой.

Регина Борисовна Авилова родилась в Пскове. В начале войны отца забрали на фронт. Когда немцы заняли Псков, всех жителей выселили из квартир в землянки. Там, в землянке, и родилась Регина Борисовна. Это было в 1941 году. А в 1942 немцы отправили ее мать в концлагерь, а ребенка спасли дедушка и бабушка. Они прибежали на перрон и уговорили немцев отдать им внучку. Мама в лагерях бесследно пропала. Тем временем бабушка с дедушкой, чтобы прокормить внучку, собирали милостыню. Немцам этого было мало, и они поставили их «на биржу труда». Потом назначили на работу в лагеря. Пересылочный пункт был на станции Дно, и бабушка с дедушкой зимой на санках везли Регину около 100 километров от Пскова до Дно. Со станции на поездах их вывезли в Шауляй (Литва). Когда там узнали, что дедушка – Заслуженный учитель СССР, то заставили его обучать литовских детей. Но как только заканчивались уроки, его отправляли рыть окопы и траншеи. Внучка в это время болталась без присмотра по лагерю. Один фашист решил «пошутить» над девочкой, схватил ее за руку и прижал руку к горячей печи. Девочка сопротивлялась, невероятными усилиями выкрутила свою руку и убежала. Рука осталась искривленной на всю жизнь. Освободили их из лагеря в 1944 году. Но только бабушка с дедушкой вернулись на родину, в тот же вечер их арестовали и выслали в деревню. В это время вернулся с войны отец Регины. Он специально переехал в эту деревню, чтобы помогать родным. Семья пережила много горя, но через некоторое время отца назначили директором детского дома в Печорах. Вскоре отец женился, а его жена отказалась возиться с девочкой.

После войны умерли дедушка и бабушка, и Регина стала жить в детском доме. Девушка пробивала себе в жизни дорогу сама. Сменила несколько мест работы, была активисткой-общественницей. Во Всеволожске работала закройщицей в Доме быта, а потом 10 лет –комендантом в общежитии.

Сейчас бывшим узникам за 80 лет. Каждый год они проводят акцию «Мы родом не из детства, из войны» в разных поселениях Ленинградской области. Часто они организуют мероприятия в КДЦ «Южный» и очень благодарны администрации КДЦ за то, что им предоставляют площадку. В этом году бывшие узники четыре раза отправляли гуманитарную помощь участникам СВО.

Их не забывают, выделяют им помощь из областного правительства. Но есть проблемы: вроде бы по льготам бывшие узники приравнены к участникам войны. Но в таком случае их должны указать отдельной строкой в «Законе о ветеранах». А там их нет. Получается двойственная ситуация: вроде бы льготы положены, а субсидии на них никуда не включены. И каждый раз приходится доказывать: в больницах, при оплате коммунальных услуг. Писали в Москву, депутатам Государственной Думы. Но вопрос почему-то не решается, а бывшие узники потихоньку уходят из жизни.

Они не жалуются, так как с раннего детства привыкли молча терпеть. Но было бы хорошо этим организациям получить отдельное помещение. Сейчас они занимают комнату в приемной партии «Единая Россия», где нет даже интернета. И в День освобождения узников, наверное, стоит не только возложить цветы к памятнику, но и подумать, как улучшить жизнь этих людей.

Людмила ОДНОБОКОВА

Фото Алекса АНДРЕЕВА