Общественная палата Всеволожского района взяла на контроль проблему вывоза мусора

Проблема несвоевременной уборки и вывоза мусора не один год волнует жителей города Всеволожска. Так, на прошлой неделе состоялось совместное заседание двух профильных комиссий, созванное по инициативе председателя Общественной палаты Всеволожского района Ирины Гуреевой-Дорошенко и посвященное ситуации, сложившейся на городских контейнерных площадках.

В заседании приняли участие члены комиссии по жилищно-коммунальному, дорожному хозяйству, строительству и транспорту Общественной палаты и комиссии по промышленности, жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и связи совета депутатов города Всеволожска

В ходе обсуждения острой темы, волнующей всех без исключения жителей города, выяснилось, что во Всеволожске отсутствует системный подход к сбору и утилизации ТКО. Именно поэтому баки для мусора в микрорайонах Котово Поле, Мельничный Ручей, Бернгардовка постоянно переполнены, вокруг них сваливается и скапливается огромное количество отходов, что в свою очередь негативно влияет на общую санитарно-гигиеническую обстановку и в целом снижает уровень комфорта городской среды.

Также на заседании были выявлены самые проблемные «объекты» – ими стали не дворы и глухие уголки города, а многолюдные перекрестки:

— пересечение ул. Пушкинской и пр. Грибоедова,

— пересечение Колтушского шоссе и пр. Гончарова,

— пересечение ул. Ефграфова и ул. Антоновской,

— пересечение ул. Плоткина и ул. Ленинградской.

Были названы и другие места, где мусор с контейнерных площадок убирается крайне неудовлетворительно.

Председатель комиссии по экологии, охране окружающей среды и развитию сельского хозяйства Общественной палаты Всеволожского района Дмитрий Климчук представил участникам заседания обстоятельный доклад, сопроводив его презентацией видеоматериалов, демонстрирующих суть проблемы и пути ее решения.

А теперь о результатах – по итогам работы двух профильных комиссий начальнику управления ЖКХ Сергею Константинову и начальнику отдела по благоустройству администрации Всеволожского района Елене Веселовой, также принимавших участие в заседании, дано поручение провести анализ всех высказанных предложений и замечаний. Также им предложено составить действенный план решения «мусорной» проблемы, осложняющей жизнь всеволожцев, и представить дорожную карту в городской совет депутатов и Общественную палату.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива Общественной палаты Всеволожского района