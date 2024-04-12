Во Всеволожском районе чествовали «золотых» юбиляров супружеской жизни

Во Всеволожске в КДЦ «Южный» собрались «ветераны семейного фронта», чей супружеский стаж исчисляется полувеком. В рамках праздничной и трогательной церемонии семейные пары оставили запись в «Почетной книге золотых и бриллиантовых юбиляров Всеволожского района» и получили памятные медали и подарки.

Приветственные слова от руководителей района, от друзей и близких, цветы и подарки, а после – юбиляры, словно юные возлюбленные, кружатся в ритме «того самого» вальса.

Когда-то давно они сказали друг другу «люблю» и пронесли это светлое, созидательное чувство через всю жизнь, став примером для своих детей и внуков, потому что каждый человек стремится познать это счастье – любить и быть любимым. Именно любовь даёт нам возможность среди будничной суеты разглядеть того единственного, с кем вечность покажется мгновением.

Конечно, история каждой семьи уникальна, но особое внимание всегда приковывают к себе пары, сумевшие пронести свои чувства сквозь десятилетия.

Фото Антона ЛЯПИНА