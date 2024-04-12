Во Всеволожском районе готовятся к летней оздоровительной кампании

До первого июня еще почти два месяца, но во Всеволожском районе вовсю кипит работа по организации отдыха и досуга детей. Лагеря с дневным прибыванием будут открыты в 34 школах. Планируется, что в них отдохнут более 6 тысяч детей.

Во всех летних лагерях с дневным пребыванием детей будет организовано двухразовое горячее питание, разработаны программы воспитания, включающие проведение дней единых действий, просветительских и творческих мероприятий. Профильная направленность лагерей с дневным пребыванием детей различна: туристско-краеведческая; в области физической культуры и спорта; художественная; социально-педагогическая; естественно-научная; техническая, юнармейская.

– Родители и законные представители могут обращаться в общеобразовательные учреждения по вопросам отдыха в летних лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базах муниципальных общеобразовательных учреждений, – информируют в комитете по образованию. – Также дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (813-70) 57-041, а также на официальном сайте.

Кроме того, летом 2024 года планируется деятельность 4 смен загородного лагеря с круглосуточным пребыванием детей – детском лагере «Островки» для 1040 детей.

Родителям, которые приобрели путевку в лагерь или в санаторий, будет интересна информация о получении компенсации стоимости путевок. Право на частичную компенсацию стоимости путевок в организации отдыха детей и их оздоровления сезонного действия и круглогодичного действия, санаторно-оздоровительных лагерях круглогодичного действия и санаториях для детей, расположенных на территории Российской Федерации, имеют работающие родители (законные представители) детей, зарегистрированных на территории Ленинградской области (в том числе детей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях.

Получение частичной компенсации стоимости путевки предусмотрено для организаций отдыха и оздоровления детей всех субъектов Российской Федерации, состоящих в реестре лагерей субъекта Российской Федерации в котором находится.

К организации летней работы с детьми и подростками в сфере культуры и искусства планируют подключиться учреждения культурно-досугового типа, расположенные в городских и сельских поселениях Всеволожского района, муниципальные библиотеки, детские школы искусств, музеи. Дополнительную информацию можно получить в отделе культуры администрации Всеволожского муниципального района Ленинградской области по телефонам 8 (813-70) 25 — 475; 8 (813-70) 25-336. Информация о мероприятиях будет размещена в группе соцсети «ВКонтакте» https://vk.com/vsevcultura47