Во Всеволожской больнице установлен универсальный рентген-аппарат «Полидиагност»

Хорошая новость для жителей нашего района – во Всеволожской клинической межрайонной больнице установлено современное рентгеновское оборудование «Полидиагност». Новый аппарат отечественного производства приобретен в рамках действия специальной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

В комитете по здравоохранению Ленинградской области рассказали, что при помощи «Полидиагноста» можно проводить самый широкий спектр обследований, включая рентгеноскопию и линейную томографию. Более того, аппарат обладает меньшей дозой облучения и способен делать панорамные снимки. Важная особенность – благодаря наличию пульта, исследования можно делать в одном помещении, не перемещаясь из кабинета в кабинет.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что оборудование готово к эксплуатации, проведен ремонт процедурной и комнаты управления исследованием.

Подготовила Светлана Завадская