Во Всеволожске пройдет акция «10 000 шагов к жизни»

20 апреля во Всеволожске по городской велодорожке любители активного образа жизни пройдут порядка пяти километров. В основе акции лежит рекомендация врачей о необходимости ежедневного совершения 10 тысяч шагов.

Принять участие в акции может любой желающий. Регистрация состоится на месте, сбор – 20 апреля в 11.00 на участке велодорожки около адреса ул. Героев, д. 3к1. Примерно в 11.50 начнётся десятиминутная разминка, после которой участники стартуют.

Напомним, что муниципальный этап Всероссийской акции «10 000 шагов к жизни» проходит ежегодно. Главная цель – привлечь внимание к простой, но очень эффективной и полезной физической нагрузке. Простая ходьба в достаточном количестве помогает поддерживать двигательную активность и сохранять здоровье.

Для прогулок не нужен дополнительный инвентарь или постановка техники – достаточно удобной обуви и желания.