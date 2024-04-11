Учебный центр для операторов дронов в Сертолово увеличит количество обучающихся

Изначально учебный центр в Сертолово для операторов дронов и средств РЭБ оборудовали на 30 человек. После визита замминистра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова в воинскую часть в конце марта, военное ведомство решило поддержать проект и увеличить количество обучающихся в 5 раз – до 150 человек.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, глава 47-го региона Александр Дрозденко поручил обеспечить учебный центр оборудованием, исходя из новой численности. Обучение может пройти любой военнослужащий ВС РФ.

Центр оборудован мощными компьютерами с установленными симуляторами пилотирования, VR-шлемами и контроллерами. Ученики практикуются на тренажерах пилотирования дронов в системе Министерства обороны. После прохождения курса, операторы БПЛА могут участвовать в разведывательных и наблюдательных операциях, а также имеют навыки работы с неисправностями оборудования.