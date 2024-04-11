В Сертолово прошел конкурс красоты и талантов на тему «Славянские Богини»

Финальные конкурсы красоты, таланта и материнства среди взрослых и детей состоялись в городе Сертолово 6 апреля. Конкурсу «Миссис Сертолово» в этом году уже семь лет, он направлен на развитие женского потенциала, семейных ценностей и благотворительности. Тема этого сезона – «Славянские Богини».

Четыре года в городе объединяют взрослый и детский конкурсы «Миссис Сертолово» среди мам и «Мини-Мисс Сертолово» среди дочек – для того чтобы дать возможность им вместе выйти на сцену.

Финалистов выбирали в течение двух месяцев, они вместе преображались, проходили хореографические, кулинарные и другие мастер-классы, входящие в программу, готовились к финальным, в том числе совместным, выступлениям.

По итогам финального детского конкурса никто из маленьких участниц не остался без подарков. Малышки получили множество призов в разных номинациях и индивидуальные награды от жюри.

Несмотря на сложность выбора, трёх победительниц все же определили. В младшей возрастной категории лучшей стала Доминика Капустина, в средней – Виктория Заикина, в старшей – Ксения Попова.

В конкурсе «Миссис Сертолово» 2024 победительницей стала Елена Шугаева, «Народной Миссис Сертолово» жюри определило Ларису Шашкову, «Королевой Сертолово» Галину Шевчук, «Миссис Преображение» стала Надежда Носкова, а в номинации «Миссис Фотомодель» победила Ольга Петрова.

Ян КАТИН

Фото Матвея ЦВЕТКОВА