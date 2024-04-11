О газете Контакты Для рекламодателей Официальные документы

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

В лесу Всеволожского района нашли летающую панду

0 Комментариев

Связку сдувшихся воздушных шариков в виде панды обнаружили в лесной чаще Всеволожского района. «Летающих мишек» унесло на 18 км вглубь леса от ближайшего населенного пункта.

Находкой поделился биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. По словам специалиста, подобная кратковременная радость с праздника превращается в настоящую проблему для дикой природы. Материал, из которого изготавливают шары, разлагается десятки лет, а яркие блестящие элементы могут проглатывать птицы и животные, что может привести к их гибели.

– Подобное «воздушное развлечение» уже давно не практикуется во многих странах мира. А у нас в школах вроде учат не мусорить, не загрязнять природу – и тут же, не задумываясь, на глазах у учеников выбрасывают в воздух блестящие кучи мусора, – отмечает Павел Глазков.

В своих походах по лесам Ленобласти биолог регулярно находит связки воздушных шаров. Иногда ветер уносит шары очень далеко от места запуска. И если изделия из латекса разлагаются по примерным оценкам не менее четырех лет, шарикам из фольги на это потребуется все двести. Так что подобные «украшения» могут десятилетиями висеть на деревьях.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Почему происходят аварии на электросетях?
  2. Как хлеба краюшку, «ценили в блокаду мы рыбку-колюшку»
  3. Можно ли жить без смартфона?
  4. И вновь в лесу прифронтовом…

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code