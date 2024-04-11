В лесу Всеволожского района нашли летающую панду

Связку сдувшихся воздушных шариков в виде панды обнаружили в лесной чаще Всеволожского района. «Летающих мишек» унесло на 18 км вглубь леса от ближайшего населенного пункта.

Находкой поделился биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. По словам специалиста, подобная кратковременная радость с праздника превращается в настоящую проблему для дикой природы. Материал, из которого изготавливают шары, разлагается десятки лет, а яркие блестящие элементы могут проглатывать птицы и животные, что может привести к их гибели.

– Подобное «воздушное развлечение» уже давно не практикуется во многих странах мира. А у нас в школах вроде учат не мусорить, не загрязнять природу – и тут же, не задумываясь, на глазах у учеников выбрасывают в воздух блестящие кучи мусора, – отмечает Павел Глазков.

В своих походах по лесам Ленобласти биолог регулярно находит связки воздушных шаров. Иногда ветер уносит шары очень далеко от места запуска. И если изделия из латекса разлагаются по примерным оценкам не менее четырех лет, шарикам из фольги на это потребуется все двести. Так что подобные «украшения» могут десятилетиями висеть на деревьях.