В Заневском поселении высадят более тысячи кустарников

Весной в Заневском поселении стартует масштабное озеленение общественных территорий. В этом году планируется высадить 1 343 кустарника и 97 молодых деревьев.

Озеленение пройдет в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», а также по предложениям жителей.

В агросезон 2024 года в Кудрово выполнят второй этап благоустройства сквера «Косая гора». Там свой дом обретут 12 молодых лип, туй, сосен, а также 58 кустов сирени, можжевельника, спиреи, дерена.

В янинском мини-парке «Тихое место» появятся 15 крупномеров (ивы, клены, сосны, дуб и яблоня). Коллекция местных кустарников пополнится 785 саженцами сирени, можжевельника, спиреи, чубушника, дерена, снежноягодника, тимьяна, душицы, котовника и шалфея. Кроме того, предполагается закупить около 500 саженцев кустарника и 70 крупномеров под запросы граждан.

Жители могут указать точки для высадки, обсудить со специалистами вид саженцев и количество.

«Города и поселки можно украсить самыми разными зелеными насаждениями. Это и лиственницы, и вязы, ольхи, рябины, тополя, яблони. А также розы, можжевельники, барбарисы, мелисса, чабрец, – говорит начальник отдела дорожного хозяйства и благоустройства Александр Мусин. – Мы открыты к предложениям».

Наполнение зеленого фонда муниципалитета является приоритетной задачей администрации. В период с 2020 по 2023 на территории МО появилось порядка 3 500 зеленых насаждений.