Во Всеволожске прошел митинг в память об узниках фашистских концлагерей

11 апреля во Всеволожске у памятника узникам концлагерей на Румболовской горе состоялась традиционная патриотическая акция «Мы родом не из детства, из войны…», посвящённая Международному дню освобождения узников фашистских лагерей смерти.

Дата проведения опирается на важное историческое событие: 11 апреля 1945 года в лагере Бухенвальд произошло интернациональное восстание заключенных. Почтить память тех, кто не сломился под натиском врага, кто выдержал все ужасы концлагерей и сохранил волю к жизни, собрались представители общественности, молодежных организаций и жители Всеволожского района.

Глядя на убелённых сединами наших ветеранов, присутствующие на акции мысленно вспоминали об испытаниях, выпавших на долю тех, кто в самом раннем детстве испытал на себе ужасы застенков и кто, выжив в фашистских лагерях смерти, вернулись, чтобы потом восстанавливать разрушенные города и села Родины. Многие из них не дожили до наших дней, но те, кто остался с нами, во весь голос говорят молодому поколению правду о преступлениях нацизма, которые никогда не должны повториться!

Об этом и о многом другом говорили в этот памятный день председатель Ленинградской региональной общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов, советник губернатора Юрий Иванович Олейник, заместитель главы администрации Всеволожского района по социальному развитию Светлана Валерьевна Хотько и председатель Ленинградской областной и Всеволожской районной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, проживающих во Всеволожском районе Ленинградской области, Регина Борисовна Авилова.

В наступившей торжественной тишине прозвучали слова настоятеля храма Святой великомученицы Варвары в посёлке Рахья иерея Олега Патрикеева, отслужившего панихиду по невинно убиенным жителям Ленинградской области.

Под звуки бессмертного «Бухенвальдского набата» юнармейцы района выпустили в небо белых голубей, символизирующих души «сотен тысяч, заживо сожжённых…»

В память о горьких страницах прошлого к памятнику были возложены венки и цветы от совета депутатов и администрации района, города Всеволожска, от Всеволожской районной общественной организации бывших несовершеннолетних узников фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, от городских и сельских поселений, политических партий, ветеранских, общественных и молодёжных организаций района и города.

После завершения мероприятия на Румболовской горе участники акции переехали в Культурно-досуговый центр «Южный», где «За большой вклад и развитие деятельности общественных организаций и патриотическое воспитание подрастающего поколения муниципального образования района» Авиловой Регине Борисовне, и членам Совета организации Кобозовой Людмиле Николаевне, Кончиной Нине Александровне и секретарю Совета Белоножко Марие Михайловне была объявлена благодарность временно исполняющего полномочия главы администрации Андрея Леонидовича Воропаева.

Ну и, конечно же, был замечательный концерт, подготовленный творческой группой КДЦ «Южный» под руководством Сергея Бражника.

Владимир ШЕМШУЧЕНКО

Фото Алекса АНДРЕЕВА