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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожске пройдет бесплатная консультация для предпринимателей

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Специалисты Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области 16 апреля проведут выездную консультацию во Всеволожске. На встрече действующие и начинающие бизнесмены смогут узнать об особенностях социального предпринимательства и доступных мерах поддержки.

Встреча пройдет 16 апреля в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. 14А. Регистрация открыта по ссылке: https://vk.cc/cw75rZ 

Отметим, что работа Фонда нацелена на всестороннюю поддержку предпринимателей. Специалисты проводят консультации по самым разным вопросам: от получения мер поддержки до особенностей ведения бухгалтерского учета. Подробнее о запланированных мероприятиях и способах получения услуг Фонда можно узнать на сайте https://813.ru/

 

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