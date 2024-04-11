Во Всеволожске пройдет бесплатная консультация для предпринимателей

Специалисты Фонда поддержки предпринимательства Ленинградской области 16 апреля проведут выездную консультацию во Всеволожске. На встрече действующие и начинающие бизнесмены смогут узнать об особенностях социального предпринимательства и доступных мерах поддержки.

Встреча пройдет 16 апреля в 14.00 по адресу: г. Всеволожск, Всеволожский пр. 14А. Регистрация открыта по ссылке: https://vk.cc/cw75rZ

Отметим, что работа Фонда нацелена на всестороннюю поддержку предпринимателей. Специалисты проводят консультации по самым разным вопросам: от получения мер поддержки до особенностей ведения бухгалтерского учета. Подробнее о запланированных мероприятиях и способах получения услуг Фонда можно узнать на сайте https://813.ru/