Сертоловский Дом офицеров дождался реконструкции

Полуразрушенное бывшее здание сертоловского Дома офицеров вот уже несколько лет мозолит глаза местным жителям. Наконец решение по реконструкции и статусу здания принято, и в 2026 году горожане получат новый Дом культуры, где планируется открыть детскую школу искусств.

Она будет рассчитана на воспитанников от 6,5 до 17 лет. В распоряжении преподавателей и учащихся школы появятся классы для индивидуальных музыкальных занятий, занятий скульптурой с кладовыми для гипса и глины, классы-мастерские живописи и графики с кладовыми, концертный зал на 500 мест с костюмерными и помещением хранения декораций, классы истории искусства, теории музыки, класс хореографии с душевыми. Библиотека запроектирована на втором этаже, там будут холл, помещение книгохранилища и читальный зал. На первом этаже планируется буфет.

На заседании Законодательного собрания Ленинградской области, которое состоялось 27 марта нынешнего года, внесены поправки в региональный бюджет на период с 2024 по 2026 год, которые предусматривают выделение для реконструкции объекта 566 миллионов рублей.

Выделение средств состоится поэтапно. Так, в 2024 году бюджет Ленинградской области предоставит для реконструкции данного объекта 74 млн 400 тыс. рублей, а 5 млн 600 тыс. рублей выделит Всеволожский район. В 2025 году 276 млн и 24 млн соответственно, в 2026 году 171 млн 706,3 тыс. и 14 млн 931 тыс. рублей.

Михаил БОНДАРЧИК